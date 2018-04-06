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Организации в РФ обяжут ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию
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Организации в РФ обяжут ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Такие меры предусматривает новый утвержденный ГОСТ, вступающий в силу с 1 мая.
Как сообщает газета «Известия», по стандарту, проверка пожарной сигнализации и систем оповещения должна проводиться раз в квартал, а систем противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода — раз в полгода. Результаты проверки будут оформляться в форме акта. Если будут обнаружены неисправности, руководство обязано принять меры по их устранению.
Отмечается, что отказ от испытаний будет считаться нарушением правил противопожарной безопасности. Согласно КоАП, за подобное нарушение положен штраф до 200 тысяч рублей для юрлиц, в случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти — до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что столичные торговые центры проверили на соблюдение правил пожарной безопасности. Активисты выявили нарушения в 40-ка процентах объектов. Рейды проводили не только в городе, но и на больших крытых строительных рынках в области. Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности подчеркнула, что активисты планируют проверить каждый торговый центр, театр и кинотеатр столицы.
После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в социальных сетях запустили флешмоб с хештегом #заперто. Пользователи делятся фотографиями закрытых эвакуационных выходов, через которые в случае чрезвычайной ситуации выйти не удастся.
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Состояние пострадавших при пожаре в столичном ТЦ оценивается как стабильное Посетителей гипермаркета Metro в столице эвакуировали из-за прорыва трубы Гендиректора компании-собственника "Зимней вишни" оставили под арестом
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