Спасатели в Приморье применяют дроны для контроля лесопожарной обстановки

ВЛАДИВОСТОК , 6 апреля. / ТАСС /. Беспилотную авиацию — квадрокоптеры — начали применять специалисты краевого учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС Приморья для мониторинга пожарной обстановки в лесах с увеличением количества природных возгораний, сообщили в пятницу в учреждении.

"Для контроля лесопожарной обстановки в Приморье применяется беспилотная авиация — квадрокоптеры. Так, с 5 апреля оперативная группа проводит мониторинг в Черниговском и Хорольском районах", — сообщили в ведомстве.

За минувший день спасателям специалистам в Приморье не раз приходилось останавливать природные пожары на подступах к населенным пунктам. Так, в Пожарском районе отряд противопожарной службы ликвидировал возгорание хозяйственных построек в селе Нагорном, начавшееся от пала травы. Местные жители не смогли остановить движение огня к жилым домам при помощи подручных средств. Около 40 домов, из которых 15 являются жилыми, находились под угрозой воспламенения из-за плотной застройки улицы.

С помощью квадрокоптера удалось оперативно оценить и ликвидировать два пала в селе Хороль, подбиравшиеся к жилым и хозяйственным постройкам, и еще один пал в селе Поповка. Другой пал пожарные остановили около села Зеркального всего в 500 метрах от жилых строений. Еще одна группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы с 28 марта по настоящее время ликвидирует палы травы в Кавалеровском районе.