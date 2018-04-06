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Спасатели в Приморье применяют дроны для контроля лесопожарной обстановки
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Спасатели в Приморье применяют дроны для контроля лесопожарной обстановки 

ТАСС 1 час назад
Фото: Primpress
ВЛАДИВОСТОК, 6 апреля. /ТАСС/. Беспилотную авиацию — квадрокоптеры — начали применять специалисты краевого учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС Приморья для мониторинга пожарной обстановки в лесах с увеличением количества природных возгораний, сообщили в пятницу в учреждении.
"Для контроля лесопожарной обстановки в Приморье применяется беспилотная авиация — квадрокоптеры. Так, с 5 апреля оперативная группа проводит мониторинг в Черниговском и Хорольском районах", — сообщили в ведомстве.
За минувший день спасателям специалистам в Приморье не раз приходилось останавливать природные пожары на подступах к населенным пунктам. Так, в Пожарском районе отряд противопожарной службы ликвидировал возгорание хозяйственных построек в селе Нагорном, начавшееся от пала травы. Местные жители не смогли остановить движение огня к жилым домам при помощи подручных средств. Около 40 домов, из которых 15 являются жилыми, находились под угрозой воспламенения из-за плотной застройки улицы.
С помощью квадрокоптера удалось оперативно оценить и ликвидировать два пала в селе Хороль, подбиравшиеся к жилым и хозяйственным постройкам, и еще один пал в селе Поповка. Другой пал пожарные остановили около села Зеркального всего в 500 метрах от жилых строений. Еще одна группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы с 28 марта по настоящее время ликвидирует палы травы в Кавалеровском районе.
За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано 14 лесных пожаров в девяти муниципальных образованиях. Локализовано 10 лесных пожаров в восьми муниципалитетах. На утро пятницы, 6 апреля, в Приморье действующими оставались девять лесных пожаров в Тернейском, Кавалеровском, Черниговском, Пограничном районах и Дальнегорском городском округе.
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