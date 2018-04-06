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Организации в РФ обяжут ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию
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Организации в РФ обяжут ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию 

Авторадио 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
Росстандарт обяжет руководителей организаций в России ежеквартально проводить тестирование пожарной сигнализации. Соответствующий ГОСТ вступит в силу с 1 мая, пишут «Известия». Отказ от проведения испытаний будет причислен к нарушению правил противопожарной безопасности. За это предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей для юрлиц. В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти сумма взыскания составит до 1 млн рублей. Помимо этого, законом предусмотрено административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.
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