Организации в РФ обяжут ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию 

Росстандарт обяжет руководителей организаций в России ежеквартально проводить тестирование пожарной сигнализации. Соответствующий ГОСТ вступит в силу с 1 мая, пишут «Известия». Отказ от проведения испытаний будет причислен к нарушению правил противопожарной безопасности. За это предусмотрен штраф до 200 тыс. рублей для юрлиц. В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти сумма взыскания составит до 1 млн рублей. Помимо этого, законом предусмотрено административное приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.