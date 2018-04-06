Под Екатеринбургом пенсионер спасся от пожара, успев забрать документы и автомобиль

На севере города Березовский (44-й квартал) в ночь на 6 апреля сгорел частный дом, принадлежащий 80-летнему пенсионеру. Дедушка лишился единственного жилья.

Мужчина уже спал ночью, но его разбудил странный треск. Выйдя на улицу, он увидел горящую веранду, быстро собрал все документы и выбежал из дома, успев отогнать от пожара свою «семерку».

— Накануне он ездил в больницу, а когда приехал, всё замело снегом, — рассказал Е1.RU очевидец произошедшего. — Из-за этого дедушка не смог загнать машину на веранду и оставил её на улице. Пожар начался именно с веранды, на которой находился газовый баллон. Угроза взрыва баллона была, но в итоге он лишь хлопнул.

На адрес оперативно приехали пожарные, но всё имущество мужчины к тому моменту уже успело сгореть. Так что главной задачей спасателей стало не допустить распространение огня на соседние дома и строения.

Дедушка лишился дома, но сам не пострадал. Известно, что у него есть дети и внуки. После ЧП они звонили и говорили, что приедут за родственником.

Вероятной причиной пожара стала неисправная электропроводка. Огонь бушевал на площади в 80 квадратных метров