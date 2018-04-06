Управляющую ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово оставили под стражей

"Суд апелляционной инстанции постановил: постановление Заводского районного суда Кемерово… в отношении Судденок Надежды Васильевны оставить без изменения, апелляционную жалобу… без удовлетворения", — огласила решение судья.

Ранее суд также оставил без удовлетворения апелляционные жалобы гендиректора компании-собственника ТЦ в Кемерово и главу компании-разработчика системы безопасности ТЦ.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека.