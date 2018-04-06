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Суд оставил под арестом главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
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Суд оставил под арестом главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» 

Авторадио 1 час назад
Фото: new-retail.ru
Гендиректору компании-собственника сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой не удалось оспорить свой арест — суд не нашёл оснований для изменения для неё меры пресечения. Она была арестована 31 марта на два месяца по делу о пожаре в торговом центре. По версии следствия, Богданова приняла решение об увеличении площадей, ради прибыли проводила перепланировки, это в итоге затруднило эвакуацию. Ранее сегодня Кемеровский областной суд оставил в силе решение о содержании под стражей еще одного из фигурантов дела о пожаре Игоря Полозиненко. Он руководит компанией «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТРЦ и занималась её обслуживанием.
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