Суд оставил под арестом главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня» 

Гендиректору компании-собственника сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Юлии Богдановой не удалось оспорить свой арест — суд не нашёл оснований для изменения для неё меры пресечения. Она была арестована 31 марта на два месяца по делу о пожаре в торговом центре. По версии следствия, Богданова приняла решение об увеличении площадей, ради прибыли проводила перепланировки, это в итоге затруднило эвакуацию. Ранее сегодня Кемеровский областной суд оставил в силе решение о содержании под стражей еще одного из фигурантов дела о пожаре Игоря Полозиненко. Он руководит компанией «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТРЦ и занималась её обслуживанием.