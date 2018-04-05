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К взрыву на АЗС в Петербурге привел скопившийся в бензиновом резервуаре газ
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К взрыву на АЗС в Петербурге привел скопившийся в бензиновом резервуаре газ 

Авторадио 1 час назад
Об этом рассказали в МЧС. По уточненным данным, в результате хлопка на автозаправке никто не пострадал. ЧП случилось во время ремонта. Из-за взрыва рухнула крыша АЗС, повреждены два автомобиля.
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