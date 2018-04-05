Прокуратура потребовала закрыть кинотеатр «Современник» в Пензе

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , при котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, в российских регионах начались внеплановые проверки пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей.

"Прокурором Ленинского района Пензы… направлено в суд исковое заявление о запрете ООО «Альфа-Эко» деятельности по эксплуатации (использованию) здания кинотеатра «Современник» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Исковое заявление находится на рассмотрении в суде", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ряде помещений кинотеатра «Современник», в том числе в кинозалах, бильярдном зале, букмекерском клубе, барах, кафе, офисных и складских помещениях, в ходе проверки выявлены грубые нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

В прокуратуре отметили, что в баре на первом этаже нет второго эвакуационного выхода, в ряде помещений второго этажа отсутствует автоматическая пожарная сигнализация, в вип-кинозалах на нулевом этаже и в букмекерском клубе она неисправна, отделка стен в кинозале «Премьерный» выполнена горючим материалом, а отделяющая коридор вип-залов от открытой лестницы противопожарная штора тоже неисправна.

"Выявленные многочисленные нарушения требований пожарной безопасности свидетельствуют о невозможности эксплуатации кинотеатра «Современник» с массовым пребыванием людей, создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья пребывающих на объекте граждан, может привести к возникновению пожара, его распространению и образованию препятствий для безопасной эвакуации людей", — отмечается в сообщении.