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Губернатор Стамбула рассказал о состоянии пострадавших при пожаре
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Губернатор Стамбула рассказал о состоянии пострадавших при пожаре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
АНКАРА, 5 апр — РИА Новости, Алёна Палажченко. Погибших при пожаре в здании учебно-исследовательского госпиталя Таксим в районе Газиосманпаша Стамбула, по предварительным данным, нет, заявил в четверг губернатор города Васип Шахин.
Сильный пожар в госпитале начался с крыши и быстро охватил все здание. Эвакуированы также соседние здания. Как ранее сообщили РИА Новости в пожарной службе Стамбула, пожар был локализован.
"Самое главное — по предварительным данным, погибших нет. Но мы продолжаем проверять информацию о находившихся в больнице людях. Большинство пациентов вышли из здания сами. Тяжелых больных из реанимации эвакуировали врачи и спасатели. Эти пациенты сейчас находятся в безопасности. 70 человек доставлены в другие больницы скорой помощью", — сказал губернатор журналистам на месте происшествия. Трансляцию вел телеканал NTV.
Он добавил, что пожар полностью потушен, причина возгорания станет известна после расследования.
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