Лесное хозяйство Подмосковья полностью готово к началу пожароопасного сезона

Лесное хозяйство Подмосковья полностью готово к началу пожароопасного сезона 2018 года по итогам проверок пожарных формирований, говорится в сообщении пресс-службы Комитета лесного хозяйства Московской области.

«Комиссия департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Рослесхоза завершила выездную проверку готовности лесопожарных формирований Комитета лесного хозяйства Московской области к пожароопасному сезону 2018 года, по итогам которой лесное хозяйство Подмосковья признано готовым к началу сезона», — говорится в сообщении.

Кроме того, была проведена межведомственная проверка, в ходе которой было проверено семь пожарно-химических станций (ПХС), а также внутренняя проверка 11 ПХС.

Александр Чупраков. «Ежегодно проводится большая и значимая работа по подготовке к пожароопасному сезону. Мы применяем весь комплекс мер — от создания минерализированных полос до использования системы мониторинга в лесах. Цифры говорят сами за себя. В 2014 году произошло свыше 470 пожаров, в 2015 — порядка 200, в 2016 — 134, а в прошлом году их число снизилось более чем в два раза — до 54», — отметил заместитель председателя правительства Московской области

На территории Московской области создана и функционирует система раннего обнаружения лесных пожаров, которая включает в себя четырехуровневую систему мониторинга пожарной опасности в лесах: наземное патрулирование, авиационное патрулирование, видеомониторинг лесных пожаров, космический мониторинг.