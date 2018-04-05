Видно даже в Ростове: в Аксайском районе пылает камыш

Сегодня, пятого апреля, недалеко от Ростова, в Аксайском районе, загорелся камыш. По предварительным данным, к пожару привел человеческий фактор. Вероятно, кто-то разводил костер или бросил непотушенный окурок.

— Площадь пожара — 400 квадратных метров. С огнем борются 10 человек и три пожарные машины, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Пожар начался примерно в четыре часа. К семи часам вечера пожарные все еще работают на месте ЧП. Дым виден за несколько километров. Так, находясь в Ростове, горожане фотографируют клубы дыма, а снимки выкладывают в соцсети.