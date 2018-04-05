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Видно даже в Ростове: в Аксайском районе пылает камыш
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Видно даже в Ростове: в Аксайском районе пылает камыш 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, пятого апреля, недалеко от Ростова, в Аксайском районе, загорелся камыш. По предварительным данным, к пожару привел человеческий фактор. Вероятно, кто-то разводил костер или бросил непотушенный окурок.
— Площадь пожара — 400 квадратных метров. С огнем борются 10 человек и три пожарные машины, — сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Пожар начался примерно в четыре часа. К семи часам вечера пожарные все еще работают на месте ЧП. Дым виден за несколько километров. Так, находясь в Ростове, горожане фотографируют клубы дыма, а снимки выкладывают в соцсети.
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