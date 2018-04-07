Дон в огне: вокруг Ростова полыхают пожары

Сегодня, седьмого апреля, в граничащих с донской столицей районах и в самом Ростове произошли ландшафтные пожары. В Аксайском районе по решению администрации специально жгли траву рядом с Доном, недалеко от базы отдыха «Тимоша».

Рядом с жилым комплексом в Александровке в это время горел камыш на площади 700 квадратных метров. Пламя вплотную подошло к жилым домам. Около двух часов потребовалось спасателям, чтобы справиться с огнем.

По словам очевидцев, горит поле и в Мясниковском районе. Клубы дыма видны далеко вокруг.

По словам областного МЧС, в пожарах никто не пострадал. Как пылали поля и камыши на Дону , смотрите в нашей фотоподборке.

В ландшафтных пожарах никто не пострадал

Пейзаж выглядит апокалипсически

Огонь пылает рядом с трассой

На выезде из Ростова, недалеко от хутора Ленина, горит трава

В Мясниковском районе от поля поднимаются клубы дыма