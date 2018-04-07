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Дон в огне: вокруг Ростова полыхают пожары
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Дон в огне: вокруг Ростова полыхают пожары 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, седьмого апреля, в граничащих с донской столицей районах и в самом Ростове произошли ландшафтные пожары. В Аксайском районе по решению администрации специально жгли траву рядом с Доном, недалеко от базы отдыха «Тимоша».
— Здесь — контролируемый отжиг травы. За ситуацией наблюдают спасатели, — сказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Рядом с жилым комплексом в Александровке в это время горел камыш на площади 700 квадратных метров. Пламя вплотную подошло к жилым домам. Около двух часов потребовалось спасателям, чтобы справиться с огнем.
По словам очевидцев, горит поле и в Мясниковском районе. Клубы дыма видны далеко вокруг.
— Еду из Таганрога в Ростов. Тут вся пойма в огне, — рассказал Александр Иванов корреспонденту 161.ru.
По словам областного МЧС, в пожарах никто не пострадал. Как пылали поля и камыши на Дону, смотрите в нашей фотоподборке.
В ландшафтных пожарах никто не пострадал
Пейзаж выглядит апокалипсически
Огонь пылает рядом с трассой
На выезде из Ростова, недалеко от хутора Ленина, горит трава
В Мясниковском районе от поля поднимаются клубы дыма
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