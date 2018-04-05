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В Рязани могут прикрыть ТРЦ «Барс», «Премьер» и «Виктория Плаза»
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В Рязани могут прикрыть ТРЦ «Барс», «Премьер» и «Виктория Плаза» 

АиФ Рязань 44 минуты назад
Фото: АиФ Рязань
В результате проверки торгово-развлекательных центров Рязани выявлено более тысячи нарушений правил пожарной безопасности, сообщает ГТРК «Ока». Треть из нарушений — критические, которые в случае чрезвычайной ситуации могли привести к жертвам. Информацию телевизионщикам подтвердили и в региональном в МЧС.
Прокуратура требует временно запретить доступ в здания ТРЦ «Премьер», «Барс на Московском» и «Виктория Плаза» пока не будут выполнены все предписания. Всего же в суд направлены материалы по 29 объектам.
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