В Рязани могут прикрыть ТРЦ «Барс», «Премьер» и «Виктория Плаза» 

В результате проверки торгово-развлекательных центров Рязани выявлено более тысячи нарушений правил пожарной безопасности, сообщает ГТРК «Ока». Треть из нарушений — критические, которые в случае чрезвычайной ситуации могли привести к жертвам. Информацию телевизионщикам подтвердили и в региональном в МЧС.
Прокуратура требует временно запретить доступ в здания ТРЦ «Премьер», «Барс на Московском» и «Виктория Плаза» пока не будут выполнены все предписания. Всего же в суд направлены материалы по 29 объектам.