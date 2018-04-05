В Совфеде предлагают отдать одному ведомству функции контроля за пожарной безопасностью

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Совет Федерации предложит правительству РФ ввести в России обязательное противопожарное страхование после трагедии в Кемерове , а также передать одному ведомству надзорные функции за соблюдением безопасности в местах массового скопления людей — как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации таких зданий. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

По его словам, соответствующие предложения по внесению изменений в действующее законодательство страны будут направлены в правительство РФ в ближайшее время, после чего будет приниматься решение о внесении сенаторами соответствующих законодательных инициатив.

"Мы будем предлагать правительству, пока не закончено следствие, посмотреть на следующие вопросы. Первое: о необходимости введения противопожарного страхования, о котором мы говорим уже 10 лет. Также мы говорим о том, что негативно сказывается на вопросах обеспечения пожарной безопасности разделение надзора в период проектирования и строительства зданий, которое с 2006 года поручено Минстрою РФ , и в период эксплуатации зданий (надзорные функции на этом этапе принадлежат МЧС )", — сказал Серебренников по итогам совещания рабочей группы по нормативно-правовому регулированию вопросов надзорной и контрольной деятельности в области пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Сенатор считает, что надзорные функции должны быть у одного ведомства: начиная с проектирования и в период эксплуатации зданий, чтобы ведомства «не переваливали [ответственность] друг на друга». Он отметил, что правительство может решить, кому будут переданы эти полномочия, однако, по его мнению, контролем должно заниматься МЧС.

Предложения по изменению нормативно-правовых актов

Кроме того, как рассказал Серебренников, на совещании обсуждалось и то, что еще больше вопросов вызывает «рядовая деятельность министерств и ведомств, которая регулируется постановлениями правительства». «Мы предлагаем правительству также посмотреть на вопросы задействования саморегулируемых организаций в вопросах обеспечения пожарной безопасности. Необходимость введения новых классификаций по уровню социальной значимости объектов, по количеству людей, которые собираются на мероприятия. Здесь и вопрос повышения эффективности работы министерства строительства по проектированию подобных зданий и сооружений», — сказал парламентарий.

Он уточнил, что, по данным Минстроя РФ, у них уже сегодня есть требования, которые не допускают размещения развлекательных игровых зон, в том числе детских, выше второго этажа. «Оказывается, нормы и правила уже такие есть. Они [представители Минстроя] ссылаются, что эти нормы не всегда действуют и не всегда выполняются, а это как раз относится к вопросам разделения надзорных функций в период строительства и в период эксплуатации. Их надо совмещать», — сказал первый зампред комитета СФ.

Он уточнил, что сенаторы в настоящее время прорабатывают целый блок вопросов, на следующей неделе первые итоги работы группы будут доложены на очередном пленарном заседании Совета Федерации, которое состоится 11 апреля. «Планирую, что мы направим наши предложения за подписью руководства Совета Федерации в правительство с просьбой обратить внимание на необходимость решения этих проблем. Мы, по всей видимости, дождемся реакции правительства на наши предложения, и по тем вопросам, которые будут согласованы, мы подготовим законодательные инициативы. По тем вопросам, где будут разногласия, продолжим работу по их согласованию», — заключил Серебренников.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Рассматривается несколько версий причин пожара, в том числе короткое замыкание и поджог.