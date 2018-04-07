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Подтопление ликвидировали в поселке Рузского округа
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Подтопление ликвидировали в поселке Рузского округа 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
В Рузском городском округе Подмосковья ликвидировали подтопления частных участков в поселке Тучково, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Ранее в поселке Тучково Рузского городского округа произошло подтопление нескольких частных участков и домов по улице Молодежной.
«Подтопление ликвидировано, на месте выставлено ограждение. Благодарю всех за профессиональную оперативную работу», — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.
на объекте работала бригада спасателей «Мособлпожспас», техника МБУ «Благоустройство», дорожные службы.
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