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Автосервис и придорожное кафе сгорели в Рузском округе
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Автосервис и придорожное кафе сгорели в Рузском округе 

РИАМО 48 минут назад
В Рузском городском округе на 86-м километре трассы М-1 произошел пожар, на месте работают сотрудники МЧС, администрации округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
«Спасатели предварительно проверили горящее двухэтажное здание на предмет обнаружения там людей, людей не обнаружили. Сначала загорелась баня за домом. Пламя перекинулось на строение. На первом этаже располагался автосервис, второй этаж был переоборудован под придорожное кафе. О пожаре сообщили проезжавшие мимо водители. Собственник здания пока не приехал», — сказал глава Рузского округа Максим Тарханов.
Он добавил, что пожарные продолжают тушение. Открытое горение ликвидировано, но второй этаж выгорел полностью.
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