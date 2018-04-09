В Приморье ввели особый особый противопожарный режим

"Постановлением муниципальных администраций на территории Тернейского района Приморья и Дальнегорского городского округа введен особый противопожарный режим. Ранее рекомендацию главам муниципалитетов дал краевой департамент лесного хозяйства в связи с повышением пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Таким образом, сегодня особый противопожарный режим действует в пяти районах Приморья, в том числе в Уссурийском ГО, Ханкайском и Кавалеровском районах.