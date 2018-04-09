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В Приморье ввели особый особый противопожарный режим
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В Приморье ввели особый особый противопожарный режим 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 9 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели еще в двух районах Приморского края из-за высокой пожарной опасности в лесах, сообщает администрация края.
"Постановлением муниципальных администраций на территории Тернейского района Приморья и Дальнегорского городского округа введен особый противопожарный режим. Ранее рекомендацию главам муниципалитетов дал краевой департамент лесного хозяйства в связи с повышением пожарной опасности", — говорится в сообщении.
Таким образом, сегодня особый противопожарный режим действует в пяти районах Приморья, в том числе в Уссурийском ГО, Ханкайском и Кавалеровском районах.
За прошедшие сутки в крае ликвидировано восемь лесных пожаров, локализовано 11. На утро понедельника, 9 апреля, еще тушат шесть возгораний в Дальнегорском округе, Кавалеровском, Ханкайском и Чугуевском районах.
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