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Особый противопожарный режим введен в Ханкайском районе
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Особый противопожарный режим введен в Ханкайском районе 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В четверг, 5 апреля, постановлением администрации Ханкайского района на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим. Соответствующую рекомендацию главе района дал краевой департамент лесного хозяйства в связи с повышением пожарной опасности.
Ханкайский район стал третьей территорией Приморья, где введен особый противопожарный режим. Ранее аналогичные постановления выпустили администрации Кавалеровского района и Уссурийского городского округа.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, создание противопожарных минерализованных полос и другие меры.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано 14 лесных пожаров в Кавалеровском, Дальнереченском, Красноармейском, Кировском, Черниговском, Шкотовском, Пожарском, партизанском районах и Уссурийском городском округе. Локализовано 10 лесных пожаров в Кавалеровском, Ханкайском, Лазовском, Тернейском, Ольгинском, Партизанском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.
На утро пятницы, 6 апреля, в Приморье действующими остаются девять лесных пожаров в Тернейском, Кавалеровском, Черниговском, Пограничном районах и Дальнегорском городском округе. Согласно данными космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», на территории Приморского края выявлено 80 тепловых аномалий.
За сутки на тушении лесных пожаров задействованы 317 человек и 65 единиц техники.
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