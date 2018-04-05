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В Стамбуле вспыхнула больница
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В Стамбуле вспыхнула больница 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В стамбульском районе Газиосманпаша загорелась больница, сообщает Cumhuriyet. Видео с места происшествия публикуют в Twitter.
Как видно на кадрах, огонь охватил все этажи. В небо поднимается столб черного дыма. Издание указывает, что в здании слышны звуки взрывов, вокруг него разбросаны горящие предметы. По предварительным данным, возгорание началось на крыше. Пока о пострадавших или погибших не сообщается. Пациентов эвакуируют, на место направлено множество пожарных автомобилей.
В январе в больнице короля Седжона южнокорейского города Мирян произошел пожар. Тогда погиб 31 человек.
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