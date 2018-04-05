В Стамбуле вспыхнула больница

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde Yangın pic.twitter.com/l9oBMGZ9yB— Kâzım Köylü (@derunizikr) 5 апреля 2018 г. В стамбульском районе Газиосманпаша загорелась больница, сообщает Cumhuriyet . Видео с места происшествия публикуют в Twitter.

Как видно на кадрах, огонь охватил все этажи. В небо поднимается столб черного дыма. Издание указывает, что в здании слышны звуки взрывов, вокруг него разбросаны горящие предметы. По предварительным данным, возгорание началось на крыше. Пока о пострадавших или погибших не сообщается. Пациентов эвакуируют, на место направлено множество пожарных автомобилей.

В январе в больнице короля Седжона южнокорейского города Мирян произошел пожар. Тогда погиб 31 человек.