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Пожар на списанном танкере ликвидировали
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Пожар на списанном танкере ликвидировали 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, сообщение о пожаре в рубке списанного танкера, который рабочие распиливали на металлолом, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:41. Площадь возгорания сначала составляла 100 кв. м, но потом увеличилась до 360 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС».
В его тушении участвовали 38 человек, которые использовали семь единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 15:15.
По данным ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.
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