Пожар на списанном танкере ликвидировали

Напомним, сообщение о пожаре в рубке списанного танкера, который рабочие распиливали на металлолом, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:41. Площадь возгорания сначала составляла 100 кв. м, но потом увеличилась до 360 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС».

В его тушении участвовали 38 человек, которые использовали семь единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 15:15.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, во время пожара никто не пострадал. Причины возгорания сейчас устанавливаются.