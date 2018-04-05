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В Литературном институте провели учебную эвакуацию
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В Литературном институте провели учебную эвакуацию 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В ФГБОУ ВО «Литературный институт им. А. М. Горького» и общежитии данного учебного заведения проведена тренировка по действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Руководил тренировкой проректор института Игорь Курышев в присутствии специалистов Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ.
В настоящий момент основное здание Литературного института находится в стадии реконструкции, занятия проводятся во флигеле и помещениях заочного отделения. Поэтому, в ходе тренировки, особое внимание было уделено последовательности выполнения мероприятий Плана эвакуации при пожаре, а также исправности системы оповещения и связи института в условиях ЧС. Также проверялись действия дежурных сотрудников охраны.
Учебная эвакуация завершилась в кратчайшие сроки. Запасные выходы были открыты, а средства пожаротушения находились в готовности к применению.
Эвакуация также прошла в общежитии Литературного института. После учебной тревоги со студентами и сотрудниками провели беседу о правилах использования первичных средств пожаротушения и каждый желающий смог попробовать потушить условный пожар с помощью порошкового огнетушителя. Кроме того, учащимся напомнили телефоны вызова экстренных служб.
Следует заметить, что тренировки по действиям в условиях чрезвычайной ситуации в ФГБОУ ВО «Литературный институт им. А. М. Горького» проводятся регулярно:
— Мы уделяем большое внимание воспитанию культуры безопасности у наших студентов, — говорит проректор института Игорь Курышев. — Писатели формируют облик нашей культуры, а отношения к собственной безопасности и безопасности детей — это основа безопасности общества.
В Управлении по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ подчеркнули необходимость подобных мероприятий, поскольку они позволяют создать психологическую готовность к быстрым действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
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