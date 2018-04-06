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«Почему вы бросили отца?»: Комментарий сына спасенного ветерана
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«Почему вы бросили отца?»: Комментарий сына спасенного ветерана 

РИА 57 30 минут назад
Фото: РИА 57
Накануне, 5 апреля, в Орле произошел пожар в многоэтажке по улице 8 Марта. Обошлось без пострадавших и серьезного ущерба. Позже пресс-служба отдела Росгвардии распространила информацию, что один из сотрудников вынес из горящего дома инвалида. Как оказалось, реальность немного не соответствует героическому релизу ведомства. Сын спасенного ветерана попросил опубликовать комментарий. Приведем его с небольшим сокращением.
«Начали просматривать новости и обнаружили, что практически везде фигурировала ложная информация. Вчера вечером к нам начали поступать звонки от наших друзей и родственников. Одна из тем разговора сводилась к вопросам: почему Вы бросили отца в задымленной квартире; почему вы не предпринимая никаких действий для его спасения? Это наглая ложь, потому что такого не могло быть в принципе, так как он живет с нами уже 15 лет. От помощи собеса мы отказались и ухаживаем за ним всей семьей. При пожаре мы не думали о документах и материальных ценностях, а в первую очередь действовали: вывели его в безопасное место.
Когда мы вышли на балкон, связывающий подъезд и лестничную площадку, на ней уже находились соседи. Через несколько минут подъехали пожарные расчеты, приступили к тушению пожара, к нам поднялись сотрудники МЧС России. Оценив ситуацию, поняли, что нам ничего не угрожает. Лестничная клетка изолирована от подъезда, и задымление лестничных пролетов практически невозможно. К этому времени пожарные расчеты стали тушить пожар. Именно в этот момент появилась надежда, что все для нас закончится относительно хорошо.
С нами постоянно дежурили сотрудники МЧС, чувство страха прошло, и с каждой минутой появлялась уверенность в скором окончании пожара. Примерно через час, когда пожар практически был потушен, к нам поднялись наши друзья и двое сотрудников Росгвардии, среди которых был Максим Благовещенский. Перед нами стал выбор: оставаться на балконе 14 этажа и ждать, когда квартира будет проветрена, или перевести отца в другое место, а самим вернуться и на водить порядок. Так как ему было тяжело сидеть, было принято решение перевести его другое место, но лифт не работал. Из-за возраста отец почти не может передвигаться без посторонней помощи.
От носилок отказались, так как проходы в подъезде очень узкие, и Максим предложил, а возможно больше настоял, донести его в одиночку. Взвалив его себе на плечи, он начал уверенно спускаться по лестнице. Мы шли рядом с ним, предлагая свою помощь. Максим отказался, спустился с 14 этажа сам и вынес отца во двор. Конечно, то, что он сделал, заслуживает слова благодарности. Также как и все сотрудники МЧС России, принимающие участие в тушении пожара. Именно их слаженные действия, быстрота реагирования на сложную ситуацию, их хладнокровие помогли избежать жертв среди жителей дома и свели к минимуму потери имущества. Ведь опоздай они хотя бы на несколько минут, и последствие могли быть во много раз хуже».
Сообщение «Почему вы бросили отца?»: Комментарий сына спасенного ветерана появились сначала на РИА 57.
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