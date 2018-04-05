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Взрыв газа на заправке в Петербурге разрушил часть крыши
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Взрыв газа на заправке в Петербурге разрушил часть крыши 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В 15:37 в МЧС по Санкт‐Петербургу поступило сообщение о хлопке газа на автозаправке «Линос» на Ириновском проспекте, дом №16. Взрыв повредил часть навеса. Об этом сообщили на сайте МЧС по городу.
На территории АЗС проводились демонтажные работы пустого подземного резервуара. При неустановленных обстоятельствах произошел хлопок остаточных газов, в результате чего была повреждена часть крыши над заправочными колонками. Пожара не было.
Информации о пострадавших нет. К ликвидации последствий произошедшего привлекались пять единиц техники и 16 человек.
В распоряжении сайта «78.ru» появились кадры с места ЧП.
По данным ИА Nation News, несколько автомобилей на заправке получили повреждения.
В социальной сети «ВКонтакте» также опубликованы фотографии места происшествия. Оба кадра ниже из паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
В конце марта на московской заправке мужчина напал на АЗС, расположенную на  километре МКАД. Злоумышленник выстрелил в ногу оператору кассы, после чего забрал деньги.
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