Глава Казахстана потребовал размещать игровые зоны на первых этажах ТЦ

Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал при строительстве торговых комплексов в стране размещать детские игровые зоны только на нижних этажах. Об этом сообщает сайт NUR.KZ.

«Почему их надо ставить на самом верхнем этаже, а не внизу? Там торговое может быть вверху, а детские игровые надо на нижние этажи. В будущем при застройке надо ставить такую задачу для мегапроектов», — отметил президент.

Назарбаев добавил, что по его поручению по всей стране начались проверки пожарной безопасности.

Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным следствия, возгорание началось в детской игровой зоне.