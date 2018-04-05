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Глава Казахстана потребовал размещать игровые зоны на первых этажах ТЦ
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Глава Казахстана потребовал размещать игровые зоны на первых этажах ТЦ 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев потребовал при строительстве торговых комплексов в стране размещать детские игровые зоны только на нижних этажах. Об этом сообщает сайт NUR.KZ.
«Почему их надо ставить на самом верхнем этаже, а не внизу? Там торговое может быть вверху, а детские игровые надо на нижние этажи. В будущем при застройке надо ставить такую задачу для мегапроектов», — отметил президент.
Назарбаев добавил, что по его поручению по всей стране начались проверки пожарной безопасности.
Напомним, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел крупный пожар, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По данным следствия, возгорание началось в детской игровой зоне.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы до конца года обяжут торгово-развлекательные центры перенести кинозалы на нижние этажи.
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