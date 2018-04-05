Проверка по соблюдению правил пожарной безопасности прошла в районе

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» 2 апреля проверили жилые дома Пресненского района на соблюдения правил пожарной безопасности. Были обнаружены нарушения.

Начальник отдела безопасности учреждения Владимир Занозин сообщил, что консьержи дома 22 на Большой Грузинской улице использовали пожарные проходы как помещения для жилья.

— Горожане, у которых квартиры находятся на верхних этажах, могли добраться туда только на лифте, поскольку лестницы были заблокированы, — сообщил Владимир Занозин, начальник отдела безопасности учреждения.

В данный момент приняты меры по освобождению проходов.

Добавим, что подобные проверки проходят на территории района регулярно.