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Работоспособность систем пожарной безопасности проверили в Сосенском
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Работоспособность систем пожарной безопасности проверили в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты организовали 4 апреля проверку систем пожарной безопасности в одном из жилых домов поселения Сосенское.
— Мероприятие провели сотрудники обслуживающей организации, управляющей компании и работники отдела жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Липовый Парк, дом №6, корпус 1. Они проверили работоспособность системы обеспечения пожарной безопасности и укомплектованность средств пожаротушения, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева. — Никаких нарушений в ходе инспекции выявлено не было.
Она добавила, что работы провели для своевременной починки, обновления и замены техники и элементов средств пожаротушения.
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