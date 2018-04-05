Работоспособность систем пожарной безопасности проверили в Сосенском

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Специалисты организовали 4 апреля проверку систем пожарной безопасности в одном из жилых домов поселения Сосенское.

— Мероприятие провели сотрудники обслуживающей организации, управляющей компании и работники отдела жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Липовый Парк, дом №6, корпус 1. Они проверили работоспособность системы обеспечения пожарной безопасности и укомплектованность средств пожаротушения, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева. — Никаких нарушений в ходе инспекции выявлено не было.

Она добавила, что работы провели для своевременной починки, обновления и замены техники и элементов средств пожаротушения.