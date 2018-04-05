Свыше 1,9 млн га намерены засеять донские аграрии весной 2018 года

Согласно информации из официальных источников, более 900 тыс. га планируется засеять зерновыми и зернобобовыми культурами, 852 тыс. га — техническими, свыше 113 тыс. га — кормовыми.

В настоящее время в регионе начался сев яровых культур. На данный момент он охватил 15 районов. Засеяно уже около 55 тыс. га.