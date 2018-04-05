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Свыше 1,9 млн га намерены засеять донские аграрии весной 2018 года
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Свыше 1,9 млн га намерены засеять донские аграрии весной 2018 года 

АиФ Ростов 54 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, более 900 тыс. га планируется засеять зерновыми и зернобобовыми культурами, 852 тыс. га — техническими, свыше 113 тыс. га — кормовыми.
В настоящее время в регионе начался сев яровых культур. На данный момент он охватил 15 районов. Засеяно уже около 55 тыс. га.
Осенью 2017 года в Ростовской области проведен сев озимых культур на площади 2,5 млн тыс. га (103% к плану). По данным областного минсельхозпрода, из всех засеянных площадей взошло 100% озимых зерновых культур и 95% технических культур.
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