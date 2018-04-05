Прокуратура и МЧС проверяют торговые центры в Дубне 

За последние две недели прокуратурой Дубны и службой пожарного надзора на соответствие требованиям пожарной безопасности были проверены 10 объектов социальной сферы. Специалисты оценивают множество параметров — от работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до готовности персонала.
Основная проблема — отсутствие инструктажей, обучения сотрудников и тренировок по эвакуации. Кроме того, у проверяющих возникли серьезные нарекания к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Третья наиболее часто встречающаяся проблема — недоступность путей эвакуации. Это нарушение было обнаружено при проверке торгового центра «Русь». Теперь прокуратурой города готовится исковое заявление о приостановлении деятельности объекта до полного устранения нарушений.
Отсутствует система пожарной безопасности — оповещения людей о пожаре. Полностью отсутствует. И отсутствуют эвакуационные пути. Эвакуационные выходы, которые имелись ранее, в ряде случаев заложены кирпичом в связи с пристройкой части здания. В ряде случаев не соответствуют требованиям действующего законодательства как по размерам, так и по отделке
— Александр Котов, помощник прокурора Дубны.
Наибольшее беспокойство в свете последних событий вызывает у жителей положение дел в «Маяке», самом крупном
торгово-развлекательном
комплексе города. Проверка показала здесь незначительные технические нарушения в системе оповещения.
Со стороны службы безопасности ТК «Маяк» — знания у них на должном уровне. Действия четкие, отлаженные, тренировки проводятся. Мы дали указание проводить их чаще, поскольку посещаемость высокая
— Алексей Павлов, начальник отдела надзорной деятельности по городу Дубна МЧС России по Московской области.
Работа будет продолжена в развлекательных, торговых и деловых центрах, учреждениях культуры и спорта.