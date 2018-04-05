Прокуратура и МЧС проверяют торговые центры в Дубне

За последние две недели прокуратурой Дубны и службой пожарного надзора на соответствие требованиям пожарной безопасности были проверены 10 объектов социальной сферы. Специалисты оценивают множество параметров — от работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до готовности персонала.

Основная проблема — отсутствие инструктажей, обучения сотрудников и тренировок по эвакуации. Кроме того, у проверяющих возникли серьезные нарекания к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Третья наиболее часто встречающаяся проблема — недоступность путей эвакуации. Это нарушение было обнаружено при проверке торгового центра «Русь». Теперь прокуратурой города готовится исковое заявление о приостановлении деятельности объекта до полного устранения нарушений.

Отсутствует система пожарной безопасности — оповещения людей о пожаре. Полностью отсутствует. И отсутствуют эвакуационные пути. Эвакуационные выходы, которые имелись ранее, в ряде случаев заложены кирпичом в связи с пристройкой части здания. В ряде случаев не соответствуют требованиям действующего законодательства как по размерам, так и по отделке

Наибольшее беспокойство в свете последних событий вызывает у жителей положение дел в «Маяке», самом крупном

торгово-развлекательном

комплексе города. Проверка показала здесь незначительные технические нарушения в системе оповещения.

Со стороны службы безопасности ТК «Маяк» — знания у них на должном уровне. Действия четкие, отлаженные, тренировки проводятся. Мы дали указание проводить их чаще, поскольку посещаемость высокая

Работа будет продолжена в развлекательных, торговых и деловых центрах, учреждениях культуры и спорта.