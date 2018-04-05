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Прокуратура и МЧС проверяют торговые центры в Дубне
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Прокуратура и МЧС проверяют торговые центры в Дубне 

360tv.ru 1 час назад
За последние две недели прокуратурой Дубны и службой пожарного надзора на соответствие требованиям пожарной безопасности были проверены 10 объектов социальной сферы. Специалисты оценивают множество параметров — от работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре до готовности персонала.
Основная проблема — отсутствие инструктажей, обучения сотрудников и тренировок по эвакуации. Кроме того, у проверяющих возникли серьезные нарекания к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Третья наиболее часто встречающаяся проблема — недоступность путей эвакуации. Это нарушение было обнаружено при проверке торгового центра «Русь». Теперь прокуратурой города готовится исковое заявление о приостановлении деятельности объекта до полного устранения нарушений.
Отсутствует система пожарной безопасности — оповещения людей о пожаре. Полностью отсутствует. И отсутствуют эвакуационные пути. Эвакуационные выходы, которые имелись ранее, в ряде случаев заложены кирпичом в связи с пристройкой части здания. В ряде случаев не соответствуют требованиям действующего законодательства как по размерам, так и по отделке
Александр Котов, помощник прокурора Дубны.
Наибольшее беспокойство в свете последних событий вызывает у жителей положение дел в «Маяке», самом крупном
торгово-развлекательном
комплексе города. Проверка показала здесь незначительные технические нарушения в системе оповещения.
Со стороны службы безопасности ТК «Маяк» — знания у них на должном уровне. Действия четкие, отлаженные, тренировки проводятся. Мы дали указание проводить их чаще, поскольку посещаемость высокая
Алексей Павлов, начальник отдела надзорной деятельности по городу Дубна МЧС России по Московской области.
Работа будет продолжена в развлекательных, торговых и деловых центрах, учреждениях культуры и спорта.
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