МЧС Татарстана выставит восемь постов для спасения рыбаков 

Восемь временных спасательных постов ГУ МЧС по РТ будут размещены в местах массового выхода людей на лед, сообщает пресс-служба управления. Заработают пункты 6 апреля. Таким образом, МЧС РТ постарается обезопасить рыбаков. Дежурства организуют круглосуточно. В Лаишевском районе зоны реагирования определены от Казани до села Тетеево. В их распоряжении судно на воздушной подушке «Хивус-6». Кроме того, посты планируют создать в Набережных Челнах, Лаишево, Чистополе, а также Камско-Устьинском, Мензелинском и Зеленодольском районах.