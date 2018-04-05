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МЧС Татарстана выставит восемь постов для спасения рыбаков
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МЧС Татарстана выставит восемь постов для спасения рыбаков 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Восемь временных спасательных постов ГУ МЧС по РТ будут размещены в местах массового выхода людей на лед, сообщает пресс-служба управления. Заработают пункты 6 апреля. Таким образом, МЧС РТ постарается обезопасить рыбаков. Дежурства организуют круглосуточно. В Лаишевском районе зоны реагирования определены от Казани до села Тетеево. В их распоряжении судно на воздушной подушке «Хивус-6». Кроме того, посты планируют создать в Набережных Челнах, Лаишево, Чистополе, а также Камско-Устьинском, Мензелинском и Зеленодольском районах.
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