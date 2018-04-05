Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву и Санкт-Петербург троих детей и взрослого из Ростова-на-Дону

«Самолет «Сухой Суперджет 100» МЧС России осуществляет санитарно-авиационную эвакуацию четырех тяжелобольных граждан, среди которых трое детей, из города Ростов-на-Дону в Санкт-Петербург и Москву. Все они нуждаются в срочной высоко-квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что спецборт МЧС России оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.

«На протяжении всего авиарейса пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России , а также психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России», — отмечается в материале.

В ведомстве также пояснили, что трое тяжелобольных, в том числе двое детей, будут доставлены в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» в Санкт-Петербурге и один ребенок будет доставлен в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева» Минздрава России в Москве.