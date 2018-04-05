Сергей Цивилев пообещал не строить торговый центр на месте «Зимней вишни»

На месте здания могут появиться парк или сквер.

Временно исполняющий обязанности главы Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что при строительстве нового объекта на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» будет учтено общественное мнение.

— Мы предложили жителям открыто обсудить этот вопрос. Точно говорю, что торгового центра там не будет, — заверил Сергей Цивилев.

По его словам, обсуждаются варианты обустройства парка или сквера с мемориалом или часовней. Он подчеркнул, что в первую очередь будут учтены пожелания родственников погибших.

— Когда большинство выскажется за решение, оно, несомненно, будет поддержано, — подчеркнул он.

Врио губернатора добавил, что оставшиеся конструкции торгового центра снесут после обследования специалистами, которые занимаются оформлением нужных документов, передает РИА Новости

ЧТО ПРОИЗОШЛО

25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

Опознаны тела 27 жертв трагедии. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

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