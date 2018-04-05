Не работал даже огнетушитель: прокуратура потребовала закрыть развлекательный центр в Миллерово

В одно из популярных мест отдыха жителей Миллерово , развлекательный центр «ОаЗиС», с проверкой нагрянули надзорные органы. Оказалось, что в здании, где расположены кинотеатр, кафе, дискотека, детские площадки, в плане пожарной безопасности нарушено практически все, что только можно.

— Помещения не были оборудованы пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры

Также из зрительного зала кинотеатра, не имея ключа, нельзя было выйти через запасные выходы. Эвакуационные коридоры не были оборудованы специальным освещением. Огнетушители оказались испорчены, знаки пожарной безопасности отсутствовали.

Несмотря на такие очевидные нарушения, развлекательный центр не прекращал свою работу. Прокуратура направила материалы проверки в суд и потребовала закрыть заведение. В ближайшее время будет вынесено решение.

— Мы устраняем все нарушения. О закрытии речь не идет. Надеемся, в сжатые сроки все устраним, — рассказала сотрудница кинотеатра в развлекательном центре.

Ранее в Ростове из-за грубых нарушений техники пожарной безопасности суд запретил работать центру «Музей чудес „Джоуль парк“» на Красноармейской, 170.

Во время проверки выяснилось, что в здании незаконно сделали перепланировку, стены, пол и потолок были отделаны горючим материалом, а эвакуационные выходы не освещались должным образом.