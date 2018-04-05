Во Владимирской области нашли 1300 нарушений безопасности в торговых центрах 

В результате проверки 149 торгово-развлекательных центров и кинотеатров во Владимирской области специалисты МЧС выявили более 1,3 тыс. нарушений требований пожарной безопасности. Об этом заявил областной прокурор Игорь Пантюшин.
«Всего мы определили по области 300 предприятий, на настоящее время проверками полностью охвачены 149 предприятий. По результатам проверки внесено прокурорами 130 представлений об устранении нарушений законодательства», — приводит его слова ТАСС.
Как информирует пресс-служба региональной прокуратуры, по результатам проверок возбуждено 122 административных дела за нарушение требований пожарной безопасности.
Ранее стало известно, что в России после начала проверок закрыли около 15 торговых центров.
Издание «Юга.ру» писало, что в Ставропольском крае провели проверки объектов с массовым пребыванием людей.