МЧС и уральские энергетики заключили соглашение о совместном предотвращении ЧП

"Соглашение между МЧС и «МРСК Урала» предусматривает тесное информационное сотрудничество сторон. Документ нацелен на привлечение специалистов для оперативной помощи населению и обеспечению энергобезопасности. Контроль и анализ состояния энергетической безопасности населения сохраняется за МЧС России", — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «МРСК Урала», компания и МЧС будут более плотно обмениваться информацией о своих действиях. «Спасатели будут знать о наших действиях, о сроках восстановления электроснабжения. Они смогут планировать свою работу. Также сотрудники МЧС будут распространять информацию о наших действиях среди населения», — добавили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что спасатели и сотрудники компании объединят усилия для профилактики электротравматизма.