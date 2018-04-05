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В Калуге погорел еще один гаражный кооператив
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В Калуге погорел еще один гаражный кооператив 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Вечером 4 апреля произошел пожар в гаражном кооперативе «Сатурн» на улице Глаголева в Калуге. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области Как сообщили «Калуге 24» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, огонь серьезно повредил кровлю бокса и имущество владельца гаража. Сгорел и стоявший в боксе ВАЗ 2105. С этого бокса огонь перекинулся на соседний. Но его пожарным спасти удалось — пострадала лишь часть кровли. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Напомним, 1 апреля горел гаражный кооператив «Парус» на Литвиновской улице в Калуге. Там пострадали два бокса и три автомобиля. Причиной того пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
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