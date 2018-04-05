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В Орле росгвардеец вынес из горящего дома инвалида
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Юлия Скрипаль заговорила

В Орле росгвардеец вынес из горящего дома инвалида 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В доме №8 по улице 8 Марта в Орле сегодня, 5 апреля, произошел пожар. Сильное задымление представляло угрозу не только для жителей подъезда, где произошло ЧП, но и соседних.
Два наряда вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Орловской области прибыли на место происшествия для оцепления местности. Стало известно, что в одной из квартир находится инвалид, не способный передвигаться. Подполковник полиции начальник отдела организации охраны объектов ФГКУ «УВО ВНГ РФ» Максим Благовещенский отправился на помощь. Он вынес пенсионера из квартиры на 14 этаже. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Андреев поблагодарил росгвардейца за спасение.
Причину пожара в МЧС пока не называют.
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