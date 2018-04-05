Из-за пожара в многоэтажке на Верхнетарманской спасатели эвакуировали 15 человек

Сегодня днем, 5 апреля, в доме №3 на улице Верхнетарманской в Тюмени случился пожар. После обеда здесь загорелась квартира, расположенная на шестом этаже. Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 16:26. — Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали из многоэтажки 15 человек, — рассказал 72.ru Сергей Юсько , руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области . Информации о пострадавших нет. Пожарные сейчас продолжают работу на месте, а очевидцы ЧП выкладывают в соцсети фотографии и видео событий, происходящих на месте.

Если вам известны обстоятельства или подробности сегодняшнего ночного пожара, у вас есть фото или видео, то свяжитесь с журналистом: 8-963-058-69-84 (можно СМС, Viber, Telegram).