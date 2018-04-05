На северодвинском «Севмаше» произошел пожар

Вечером 4 марта, около 20:20 на «Севмаше» произошло возгорание на участке малярно-изоляционного цеха в эллинге №2.

«Через 20 минут на место прибыли расчеты Федеральной противопожарной службы № 18, возгорание оперативно было устранено, — приводит комментарий пресс-службы «Севмаша» 29.ru . — Создана комиссия, которая в течение нескольких дней должна установить причину произошедшего».

По данным отдела охраны труда северодвинского оборонного предприятия, в пожаре никто не пострадал, ущерба причинено не было, а цех продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, совсем недавно на «Севмаше» отмечали памятную дату — 60-летие со дня постройки первой атомной подлодки в стране — «Ленинский Комсомол».