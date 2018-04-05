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На северодвинском «Севмаше» произошел пожар
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Юлия Скрипаль заговорила

На северодвинском «Севмаше» произошел пожар 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Вечером 4 марта, около 20:20 на «Севмаше» произошло возгорание на участке малярно-изоляционного цеха в эллинге №2.
«Через 20 минут на место прибыли расчеты Федеральной противопожарной службы № 18, возгорание оперативно было устранено, — приводит комментарий пресс-службы «Севмаша» 29.ru. — Создана комиссия, которая в течение нескольких дней должна установить причину произошедшего».
По данным отдела охраны труда северодвинского оборонного предприятия, в пожаре никто не пострадал, ущерба причинено не было, а цех продолжает работать в штатном режиме.
Напомним, совсем недавно на «Севмаше» отмечали памятную дату — 60-летие со дня постройки первой атомной подлодки в стране — «Ленинский Комсомол».
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