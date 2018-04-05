В горуправе рассказали, как перекроют Калугу 9 мая 

Согласно постановлению, которое было подписано временно исполняющим ролномочия городского головы Дмитрием Разумовским и 5 апреля опубликовано на официальном сайте городской управы, в День Победы ограничения для транспорта в Калуге будут введены уже в девять часов утра. С 09.00 до 19.00 будет перекрыта Театральная площадь от улицы Кирова до улицы Суворова. С 09.00 до 13.00 закроют для автотранспорта улицу Кирова на всем ее протяжении. С 10.00 до 13.00 ограничения будут действовать на площади Победы, а с 17.00 до 23.00 — на площади Старый Торг.