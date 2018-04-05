От грудничков до бабушек: в Зауралье прошли массовые эвакуации

Сегодня, 5 апреля, в Курганской области прошла учебная эвакуация на всех социально значимых объектах с ночным пребыванием людей. По перечню, утвержденному губернатором Курганской области, таких объектов 50, из них 6 в сфере здравоохранения, 17 — образования, 27 — в сфере социальной защиты населения.

— Проверялись объекты, в которых люди находятся на постоянной основе: дома-интернаты, дома для детей-сирот, дом малютки, дома для лиц без определенного места жительства, центр помощи семье и детям, психоневрологический диспансер. По Кургану это девять объектов, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе МЧС про Курганской области.

Всего сегодня проверили 50 социально значимых объектов

Как пояснили в пресс-службе, на объектах здравоохранения учебная эвакуация сегодня не проводилась. Однако инструктаж в роддомах и больницах проходит раз в полгода. Также при желании руководство этих учреждений может провести внеплановые эвакуации, задействовав в них специалистов МЧС.

В тренировках, проводимых сотрудниками МЧС по Курганской области и пожарно-спасательных частей, участвовали как грудные малыши из группы «Носики» Курганского специализированного дома ребенка, так и пожилые бабушки и дедушки из Лесниковского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Все эвакуации прошли успешно, дежурный персонал со своими задачами справился. Так, чтобы эвакуироваться, 30 малышам и 12 сотрудникам дома ребенка понадобилось 3 минуты 40 секунд, а чуть более чем ста бабушкам и дедушкам из дома престарелых — 2 минуты 40 секунд.

«В одежде в ожидании сигнала тревоги никто не сидел»

— Конечно, руководители учреждений были предупреждены о проверках, но элемент внезапности оставался. В одежде в ожидании сигнала тревоги никто не сидел. 3 минуты 40 секунд — это реальное время, за которое персонал смог одеть и эвакуировать всех грудничков, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе МЧС по Курганской области.

— Вопросам пожарной безопасности мы уделяем большое внимание. Детки у нас маленькие — от грудничков до 3 лет. Эвакуации проходят очень часто. Ежеквартально мы эвакуируемся всем персоналом вместе с детьми, ежемесячно — отдельными группами. Сегодня по легенде задымление было в щитовой и центральный выход был «заблокирован», поэтому все эвакуировались через запасные выходы. Всего у нас 8 групп, из каждой свой отдельный выход, плюс центральный, если он «свободен от дыма». В каждой группе у нас воспитатель, санитарка, медицинский персонал, поэтому есть возможность эвакуировать каждого: кого выносят на руках, кого выводят за ручку, — рассказала главный врач Курганского специализированного дома ребенка Гульнара Сагадеева.