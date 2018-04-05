Арендаторы просят не сносить часть «Зимней вишни», которая не сгорела

Владельцы и арендаторы торговых точек в торговом центре «Зимняя вишня», который сгорел в марте, просят кемеровские власти не сносить оставшуюся часть здания. По их словам, огонь уничтожил верхние этажи, но почти не тронул нижние. А они, в свою очередь, в хорошем состоянии. Об этом сообщил один из участников инициативной группы собственников Евгений Белоус, передает «Интерфакс».

Мы были в здании, и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии

— Евгений Белоус.

По словам Белоуса, когда предприниматели начали покупать места для торговых точек, в «Зимней вишне» еще не было развлекательного центра с кинозалами. «Здание было просто пристроено к нам», — заявил Белоус.

Бизнесмен отметил, что многие предприниматели брали кредиты и вкладывали сбережения, накопленные за многие годы, а также продавали другой бизнес, чтобы развивать точки в «Зимней вишне».

У всех есть семьи, которые кормились с этого бизнеса. Они (власти — прим.) хотят сравнять все с землей, а нам никаких компенсаций не будет, при этом мы будем должны делать снос за свой счет. Обычно, если

что-то осталось, это спасают, отстраивают, а тут решили добить погорельцев окончательно

— Евгений Белоус.

Он отметил, что все арендаторы и владельцы точек готовы вложиться в реконструкцию здания. Кроме того, они готовы потратить деньги на создание парка около ТЦ в память о погибших. Бизнесмены за свой счет закажут экспертизу технического состояния здания, потому что не доверяют специалистам МЧС

25 марта в кемеровской «Зимней вишне» произошел пожар, в результате которого погибли 64 человек. Большинство из них — дети. Огонь возник в развлекательном центре на четвертом этаже. Пламя распространялось очень быстро, а дым заволок все здание в считанные секунды. К месту трагедии несли цветы и игрушки. Власти региона решили отменить салют на 9 мая из-за пожара.