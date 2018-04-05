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В Перми пожарные тушили девятиэтажку
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Юлия Скрипаль заговорила

В Перми пожарные тушили девятиэтажку 

Новости Перми и Пермского края 2 часа назад
Фото: В-курсе.ру
4 апреля в Дзержинском районе Перми произошел пожар в доме по улице Желябова. Дом 9-этажный. По прибытию к месту вызова пожарных подразделений было установлено, что происходит горение на балконе квартиры на 4-м этаже жилого дома.
В ходе осмотра места пожара было установлено, что произошло возгорание домашних вещей на балконе 2-комнатной квартиры на площади 6 м2. Огнем повреждены домашние вещи на балконе, обуглена мебель (шкаф, полки), оплавлен металлопластиковый оконный блок, оплавлен внешний блок кондиционера, установленный на соседнем балконе 5-го этажа, балкон закопчен. По словам хозяйки, дома никого не было. Балкон не застеклен. Дверь на балкон была закрыта. В семье никто не курит. Возвращаясь через 20 минут из детского сада с ребенком, женщина увидела дым с балкона, у подъезда встретила пожарных, открыла им дверь в свою квартиру, горение происходило на балконе. На пожар реагировали 11 единиц техники и 35 человек личного состава. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Вероятнее всего, сверху был брошен непотушеный окурок.
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