Ещё
Жителя Екатеринбурга расстреляли из травматического пистолета после дорожного конфликта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Екатеринбурга расстреляли из травматического пистолета после дорожного конфликта 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате драки со стрельбой из травматического пистолета в центре Екатеринбурга, которая произошла после конфликта на въезде в один из дворов. Полиция начала проверку, рассказал журналистам в четверг руководитель пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Он отметил, что о конфликте в дежурную часть полиции сообщил охранник офиса, расположенного на улице Пушкина.
"…Сыщики выяснили, что одним из участников ссоры является водитель автомобиля Volkswagen Touareg. По предварительным данным, он возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла Skoda с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли, ссора быстро переросла в драку. Когда мужчины из Skoda поняли, что владельца Volkswagen Touareg им не победить, один из них достал травматический пистолет и открыл беспорядочную стрельбу", — сказал Горелых.
По его словам, раненый водитель Volkswagen Touareg сумел дать отпор, причинив травму вооруженному мужчине.
"Два участника конфликта в срочном порядке доставлены в городскую клиническую больницу №23, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, а третий допрашивается в райотделе полиции. Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе гильзы и орудие преступления, это оказался зарегистрированный травматический пистолет «Хорхе», — сказал руководитель пресс-службы управления МВД.
Горелых добавил, что оружие направили на экспертизу, личности участников конфликта установлены — это мужчины 1959, 1984 и 1976 годов рождения, местные жители. «По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение», — заключил представитель МВД.
ТАСС: последние новости
Власти Кузбасса будут работать с бизнесом для обеспечения безопасности в публичных местах Молодого человека, прыгнувшего с 4 этажа при пожаре в Кемерове, перевели из реанимации Горевший в Москве ТЦ "Персей для детей" находится в здании шерстопрядильной фабрики
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила343
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус11
В России введут новую меру пресечения69
«Крым захватим танками»407
Войска ВВО подняты по тревоге106
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение