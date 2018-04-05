Пожар в высотке в Комсомольском микрорайоне Краснодара потушили быстро

В краснодарскую службу МЧС 5 апреля в 12.16 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по улице Симферопольской в Комсомольском микрорайоне.

Пожарные расчеты прибыли на место в 12.22. Площадь возгорания составила 70 кв.м. Уже в 12.40 огонь был локализован, а в 12.52 полностью потушен.

В операции приняли участие 28 человек личного состава и 10 единиц техники. Эвакуированы 40 жильцов. Одному из них оказана медицинская помощь.