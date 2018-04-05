Кадеты из района Марьино побывали в гостях у инспекторов МЧС

Сотрудники 3-го отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве провели экскурсию по своему подразделению для учащихся кадетского класса МЧС школы № 491 в районе Марьино.

Ребята побывали на территории Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве, им рассказали об истории его создания, условиях службы сотрудников МЧС, традициях и учебно-материальной базе. Также дознаватель Алексей Юдаков познакомил кадет со своими должностными обязанностями и показал им комплект инструментов дознавателя для работы на месте пожара и расследования причин его возникновения (в «волшебный чемоданчик» входят диктофон, дальномер, мультиметр, пирометр, лупы и другие средства). Начальник отдела Дмитрий Крикуненко показал кадетам архивную комнату, где хранятся контрольно-наблюдательные дела по объектам надзора.

— Инспектор — специалист универсальный, он и техник, и юрист, и психолог, — рассказал об особенностях работы инспектор Дмитрий Поповиченко. — Профилактика пожаров — это, прежде всего, работа с людьми, надо уметь убеждать руководителей объектов и добиваться устранения нарушений требований пожарной безопасности, правильно и корректно применять требования закона.

В завершение беседы ребятам напомнили о том, что для вызова пожарных подразделений используется номер «101», который можно набирать как с городского, так и с мобильного телефона.

Фото: МЧС по ЮВАО