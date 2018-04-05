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Кадеты из района Марьино побывали в гостях у инспекторов МЧС
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Юлия Скрипаль заговорила

Кадеты из района Марьино побывали в гостях у инспекторов МЧС 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Сотрудники 3-го отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве провели экскурсию по своему подразделению для учащихся кадетского класса МЧС школы № 491 в районе Марьино.
Ребята побывали на территории Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве, им рассказали об истории его создания, условиях службы сотрудников МЧС, традициях и учебно-материальной базе. Также дознаватель Алексей Юдаков познакомил кадет со своими должностными обязанностями и показал им комплект инструментов дознавателя для работы на месте пожара и расследования причин его возникновения (в «волшебный чемоданчик» входят диктофон, дальномер, мультиметр, пирометр, лупы и другие средства). Начальник отдела Дмитрий Крикуненко показал кадетам архивную комнату, где хранятся контрольно-наблюдательные дела по объектам надзора.
— Инспектор — специалист универсальный, он и техник, и юрист, и психолог, — рассказал об особенностях работы инспектор Дмитрий Поповиченко. — Профилактика пожаров — это, прежде всего, работа с людьми, надо уметь убеждать руководителей объектов и добиваться устранения нарушений требований пожарной безопасности, правильно и корректно применять требования закона.
В завершение беседы ребятам напомнили о том, что для вызова пожарных подразделений используется номер «101», который можно набирать как с городского, так и с мобильного телефона.
Фото: МЧС по ЮВАО
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