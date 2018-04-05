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В Самарской области росгвардеец спас соседа от неминуемой гибели
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В Самарской области росгвардеец спас соседа от неминуемой гибели 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В свой выходной старший полицейский взвода полиции вневедомственной охраны Богатовского МОВО — ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области Олег Абрамов, находясь в своей квартире, стал замечать запах дыма. Когда он вышел на лестничную площадку, тут же понял, что источником распространения задымления является квартира его соседа. Незамедлительно прапорщик полиции сообщил в пожарную охрану. Чтобы не терять время, он решил самостоятельно сделать все возможное для того, чтобы ликвидировать ЧС. Он неоднократно стучал в дверь, пытался докричаться до соседа, но все попытки были тщетны. Ему удалось услышать слабые стоны из квартиры. Было решено выбить дверь. На полу лежал 30-летний мужчина без сознания. Сотрудник вневедомственной охраны вынес пострадавшего из горящей квартиры в безопасное место. Пожар распространился уже на мебель. Росгвардеец отключил газ и с помощью подручных средств смог потушить возгорание до того, как приехала противопожарная служба. Внимательность и своевременные действия Олега Абрамова спасли человека от гибели.
Фото: пресс-служба УФСВНГ по Самарской области
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