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В Татищеве пожарные затушили сарай в жилых дворах
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В Татищеве пожарные затушили сарай в жилых дворах 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратовской области сегодня ночью, 5 апреля, случился пожар. Как сообщили АиФ-Саратов в ГУ МЧС региона, в 04. 49 от жителей поступило сообщение о том, что горит сарай в Татищево на улице Новая. В 05:08 пожар был полностью ликвидирован.
— Площадь, уничтоженная огнем, составила 30 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, — отметили в главке. — На тушение выезжали два пожарных подразделения — 8 человек личного состава.
Той же ночью, по словам очевидцев, вод Вольском сгорели 12 самостийно построенных сараев.
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