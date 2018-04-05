В Татищеве пожарные затушили сарай в жилых дворах

Саратовской области сегодня ночью, 5 апреля, случился пожар. Как сообщили АиФ-Саратов в ГУ МЧС региона, в 04. 49 от жителей поступило сообщение о том, что горит сарай в Татищево на улице Новая. В 05:08 пожар был полностью ликвидирован.

— Площадь, уничтоженная огнем, составила 30 квадратных метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет, — отметили в главке. — На тушение выезжали два пожарных подразделения — 8 человек личного состава.