Парад Победы отрепетируют на Дворцовой площади в Петербурге не менее шести раз

Парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отрепетируют на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге не менее шести раз, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Первые репетиции состоятся вечером 24 и 26 апреля. В эти дни по площади пройдут военнослужащие. Техника присоединится к ним 30 апреля, 2 и 4 мая. По имеющимся данным, генеральная репетиция запланирована на утро 7 мая. Ранее НСН сообщала о тесте на знание Великой Отечественной войны в Музее Победы в Москве