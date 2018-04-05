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Парад Победы отрепетируют на Дворцовой площади в Петербурге не менее шести раз
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Парад Победы отрепетируют на Дворцовой площади в Петербурге не менее шести раз 

RT на русском 1 час назад
Фото: Собака
Парад, посвящённый 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отрепетируют на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге не менее шести раз, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Первые репетиции состоятся вечером 24 и 26 апреля. В эти дни по площади пройдут военнослужащие.
Техника присоединится к ним 30 апреля, 2 и 4 мая.
По имеющимся данным, генеральная репетиция запланирована на утро 7 мая.
Ранее НСН сообщала о тесте на знание Великой Отечественной войны в Музее Победы в Москве.
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