Два моста затопило в Нижегородской области

Это произошло в связи с резким потеплением, и, как следствие, подъемом воды, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Под водой оказались мосты через Кудьму в Кстовском районе и через реку Алатырь около села Кочкурово в Починковском районе. Как отметили в МЧС, их затапливает ежегодно. Жилые дома в опасную зону не попадают, эвакуации людей не требуется — они обеспечены запасом продуктов, предметами первой необходимости и медицинской помощи. В то же время, если паводковая ситуация ухудшится, все силы и средства для борьбы с ней готовы. Оценка и мониторинг обстановки ведется ежесуточно.

Напомним, режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за возможного осложнения паводковой обстановки.