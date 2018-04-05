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Два моста затопило в Нижегородской области
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Два моста затопило в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 39 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Это произошло в связи с резким потеплением, и, как следствие, подъемом воды, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Под водой оказались мосты через Кудьму в Кстовском районе и через реку Алатырь около села Кочкурово в Починковском районе. Как отметили в МЧС, их затапливает ежегодно. Жилые дома в опасную зону не попадают, эвакуации людей не требуется — они обеспечены запасом продуктов, предметами первой необходимости и медицинской помощи. В то же время, если паводковая ситуация ухудшится, все силы и средства для борьбы с ней готовы. Оценка и мониторинг обстановки ведется ежесуточно.
Напомним, режим повышенной готовности введен в Нижнем Новгороде из-за возможного осложнения паводковой обстановки.
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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