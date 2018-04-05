Горевшую 30 лет назад школу потребовали проверить депутаты

Проверку инициировали депутаты райсовета Татьяна Ковалева и Николай Шудрик. В обращении они указали два объекта: здание детско-юношеской спортивной школы и новый спортивный комплекс «Арена Спорт».

— Здание, в котором находится ДЮСШ, построено в 50-х годах, в 1987 году здесь был пожар. После реконструкции в сохранившейся части сгоревшей школы разместили спортивную и районный музей. Стенам, пережившим пожар, более 60 лет. Потому мы просим проверить, соответствует ли нормам ввода в эксплуатацию уцелевший при пожаре фрагмент здания, получены ли собственником все разрешительные документы, в том числе исследования на прочность, — рассказал VN.ru депутат районного Совета депутатов Убинского района Николай Шудрик.

Группа депутатов попросила ознакомиться с документацией на право эксплуатации спортивного комплекса «Арена Спорт», который торжественно открыли в декабре прошлого года.

Помещение предусмотрено для массовых мероприятий и спортивных занятий. Обеспокоенность депутатов вызывает неконтролируемый рост толщины снега в зимний период на сооружении размером 60х30 метров. В текущую зиму толщина снега достигала 40-50 сантиметров. Соответствует ли «амбар», как иногда называют это сооружение убинцы, техническим требованиям для массового посещения, предстоит выяснить — счистить наледь на кровле не представляется возможным. Это опасно, считают депутаты.

Местные чиновники проигнорировали требования депутатов ознакомиться с документацией по вводу в эксплуатацию, соответствию противопожарной безопасности системы отопления газом в подсобных помещениях.

В ближайшее время сотрудники прокуратуры тщательно проверят не только документацию, но и здания на безопасность и предоставят письменный ответ.